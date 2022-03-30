4 أنواع تراخيص لقطاع الاتصالات ومؤشرات لقياس الأداء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التوجه الجديد للتراخيص في قطاع الاتصالات لتعزيز ريادة المملكة في تسهيل الأعمال وتبني نظام تراخيص محرر بشكل أكبر، كما أطلقت منصة مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف تسهيل وصول العموم إلى بيانات قطاعاتها بشفافية وموثوقية، وذلك على هامش أعمال منتدى مؤشرات 2022 المقام بالقاعة الرئيسة لمركز الملك عبدالله المالي بالرياض.

وبينت الهيئة أن التوجه الجديد للتراخيص أعاد هيكلة تراخيص الاتصالات والمقابلات المالية لها، حيث جرى إعادة تقسيم تراخيص الاتصالات إلى أربعة تراخيص، 3 منها فردية، وترخيص فئوي عام واحد يتضمن 13 تصريحا، بما يكفل تحقيق توجه الهيئة للحفاظ على توازن السوق وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة وترسيخ دورها كمنظم رقمي عبر تماشي تنظيمات التراخيص مع حاجات السوق ومتطلباته لتعزيز الاستثمار والتنافسية.

وأشارت الهيئة إلى أن إعادة هيكلة التراخيص الفئوية يوفر نظاما مرنا للمرخصين الحاصلين على التراخيص الفئوية، والذي يسمح بإصدار تصريح واحد أو مجموعة تصاريح للجهة تحت ترخيص واحد تحت مسمى «الترخيص الفئوي العام».

وأوضحت الهيئة أن التوجه الجديد للتراخيص سيجري إنفاذه على جميع التراخيص السارية، حيث ستنقل التراخيص الفردية لما يقابلها من تراخيص في التوجه الجديد كما ستنقل المرخصين الفئويين إلى التوجه الجديد، وإصدار ترخيص فئوي عام وتصريح لتلك الخدمة، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأي جهة الجمع بين ترخيصين فردية وفئوية نظاما، فيما تستطيع أي جهة الجمع بين تصريحين أو مجموعة تصاريح تحت مظلة الترخيص الفئوي العام.

ويأتي التوجه الجديد عقب تعديل الهيئة للوثائق والأطر التنظيمية الخاصة بالتراخيص والتصاريح، وإضافة ثلاث خدمات جديدة، وإعادة هيكلة المقابلات المالية لإصدار تراخيص الاتصالات وتبسيطها لتتوافق مع أفضل الممارسات المالية، إضافة إلى تخفيض أغلب المقابلات المالية الجديدة لإصدار وتجديد التراخيص مقارنة بالحالية لتحفيز الاستثمار ورفع مستوى ثقة المستثمرين وزيادة الاستقرار في السوق وتهيئته نحو نظام تراخيص محرر بشكل أكبر يؤدي لتبني الخدمات الناشئة وتقديمها في السوق بشكل سريع.

من جهة أخرى أفادت الهيئة بأن منصة مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات، تتيح للعموم الوصول والاطلاع على العديد من مؤشرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تستند إلى قواعد معلومات وبيانات الهيئة الموثوقة والمحدثة باستمرار، مما سيسهم في تعزيز المعرفة بخدماتها وحجم أسواقها والعديد من المؤشرات الحيوية لمختلف مجالاتها.

ولفتت الهيئة إلى أن المنصة ستمكن العموم من معرفة أحدث البيانات المتعلقة بمختلف قطاعاتها كمؤشرات أداء الألعاب في المملكة «GAMEMODE»، وكذلك بيانات مقياس، ومؤشرات أداء سوق الاتصالات، وغيرها من المؤشرات التي سيجري تحديثها دوريا من قبل القطاعات المختصة في الهيئة.

وأكدت الهيئة أن إطلاق المنصة يأتي تحقيقا لمبدأ الشفافية وموثوقية البيانات، وتعزيزا للتنافسية والاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، حيث تتضمن المنصة مؤشرات وبيانات مفتوحة تاريخية عن القطاعات، وكذلك لوحات تفاعلية لزوار الموقع الالكتروني للهيئة.

منصة المؤشرات تتضمن:

