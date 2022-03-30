كل ما تريد معرفته عن الدولار الجمركى

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القاهرة - سامية سيد - الدولار الجمركي هو سعر الدولار الذي يتم تحديده من خلال الحكومة بشكل دوري، وذلك ليساعد في التحكم وتوحيد الرسوم الجمركية لكل السلع الآتية من الخارج، وتجنب التقلبات المالية للدولار.





ما الفرق بين الدولار الجمركي وبين الدولار في البنك المركزي والبنوك الأخرى؟

الدولار الجمركي هو نفس الدولار الموجود في البنوك الأخري، ولكن يتم تثبيت سعر واحد للدولار الجمركي على عكس الدولار في البنك المركزي والبنوك الاخرى فيكون سعر الصرف متغير بشكل يومي.

ويستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الأشياء التي يتم استيرادها من الخارج الموجودة في الموانئ الجمركية للدولة ، أما عن الدولار في البنك المركزي يتم التعامل به في كل التعاملات اليومية ويتغير سعره يومياً حسب.





تاثير سعر الدولار الجمركى على السلع ؟

تحديد سعر الدولار الجمركي يؤثر بشكل كبير على معظم السلع التي يتم استيرادها من الخارج فكلما زاد سعر الدولار الجمركي زاد سعر السلع المستوردة ، ولكن السلع المحلية المصنوعة بداخل الدولة لا تتأثر بتغير سعر الدولار الجمركي المحدد من قبل وزارة المالية.

وقد قامت الدولة بدعم القطاعات الإنتاجية، لتخفيف الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، وتم تحديد 16 جنيهاً كقيمة للدولار الجمركى للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج حتى نهاية أبريل 2022، مع إعفاء الشركات التي قد تتعثر في توريد مهماتها للمشروعات الحكومية في مواعيد التوريد المتفق عليها، من غرامات التأخير لمدة شهرين.