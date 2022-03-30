شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الاتصالات" يفتح تحقيقا وخطا ساخنا بشأن انقطاع خدمة فودافون ببعض المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بفتح تحقيق بمشكلة تأثر خدمات شركة فودافون وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية للمشكلة وهل هي من جانب الشركة أم هي أسباب خارجه عن إرادتها حسبما أكد مصدر بجهاز تنظيم الاتصالات.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لليوم السابع أن أحد أهم أولويات الجهاز في التعامل مع المشكلة هو ضمان عودة الخدمات للمستخدمين في أسرع وقت ممكن، وأنه سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المشكلة بعد الانتهاء من التحقيق وفقًا للرخصة الممنوحة للشركة.

كما أشار المصدر إلى وجود خط ساخن مفتوح بينه وبين الشركة للوقوف على كافة التفاصيل وعلى إجراءات حلها في أقرب وقت ممكن.

وكان المهندس أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، قد أكد فى وقت سابق اليوم، أن بعض عملاء فودافون يواجهون مشكلة في الخدمات في بعض المناطق، نتيجة لعطل فني خارج عن إرادة الشركة ويعمل حاليا مهندسوا الشبكة على حل المشكلة في أقرب وقت.

ووجه عصام الشكر للعملاء على ثقتهم وتفهمهم للموقف مع الشركة، مؤكدا سعى فودافون الدائم لإرضائهم وبذل كافة الجهود للوصول لأفضل مستوى للخدمة.