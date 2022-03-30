شكرا لقرائتكم خبر عن "مودرن جاس" لسكان سوهاج واخميم: لا تنزعجوا إذا شعرتم برائحة غاز غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي "مودرن جاس"- إحدى شركات قطاع البترول- أنه سيتم ملء تنك الرائحة الخاص بمحطة سوهاج والمغذية لمنازل سوهاج وأخميم ، وذلك غدًا الخميس الموافق 31مارس فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

وأهابت الشركة، بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز التي قد تنتج بالأماكن المحيطة بالمصدر، حيث أن أعمال ملء خزان الرائحةهى أعمال دورية ولا تمثل أى خطورة وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان آمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء. ونشرت الشركة، في بيان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أرقامًا للاتصال بها فى حالة وجود أى استفسار يرجى اتصال بطوارئ الغاز الطبيعى من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر 129.