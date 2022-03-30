شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. هبوط البورصة والذهب فى تعاملات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعة عددا من الأخبار الهامة لعل أبرزها حدوث تراجع جماعي في مؤشرات البورصة المصرية اليوم، وكذلك هبوط في اسعار الذهب عالميا وبالسوق المحلى.

سجلت أسعار النفط اليوم، 112.66دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى ، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 106.05دولار للبرميل.

سعر النفط

أعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، أن بولندا تعتزم وقف استخدام النفط الروسي بحلول نهاية عام 2022.

وقال مورافيتسكي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء البولندية، إن "بولندا ستوقف استيراد الفحم الروسي بحلول مايو المقبل على أبعد تقدير، وتوقف استخدام النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري، مع قطع العلاقات الاقتصادية مع موسكو بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا".

وأضاف: "سنفرض حظرا شاملا على الفحم الروسي، وآمل أن نكون بحلول مايو على أبعد تقدير قد خرجنا تماما من الفحم الروسي. سنبذل قصارى جهدنا لوقف استخدام النفط الروسي نهاية هذا العام".



عطل فودافون عطل فودافون يواجه بعض من عملاء "ڤودافون مصر"، أكبر شركة محمول من حيث عدد المشتركين، مشكلة في الخدمات في بعض المناطق، نتيجة لعطل فني خارج عن إرادة الشركة ويعمل حاليا مهندسو الشبكة على حل المشكلة في أقرب وقت، حسبما أكد المهندس أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون. ووجه رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون الشكر للعملاء على ثقتهم وتفهمهم للموقف، مؤكدا سعى الشركة الدائم لإرضائهم وبذل كافة الجهود للوصول لأفضل مستوى للخدمة. ويصل حجم الاشتراكات فى الهاتف المحمول إلي نحو 103.45 مليون مشترك بمصر بنهاية ديسمبر عام 2021 مقابل 102.39 مليون مشترك بنهاية فبراير عام 2021 بنسبة نمو شهري 1.04%، ومقارنة مع 95.36 مليون مشترك بنفس الشهر من عام 2020 بنسبة نمو سنوي 8.49%.

تراجع البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 726.623 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.35%، ليغلق عند مستوى 11239 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1932 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 13711 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 4436 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1917 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2900 نقطة.

الإحصاء: 65.7% ارتفاعا فى قيمة الصادرات المصرية للسودان خلال عام 2021

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للسودان مسجلة 826,8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 498,9 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 65,7%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 336,7 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 212,5 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 58,5%. وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان لتصل إلى 1,2 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 711,4 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 63,5%. وبلغت قيمة الاستثمارات السودانية في مصر 10,2 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 2,2 مليون دولار خلال العام المالي 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 370%.