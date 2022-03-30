شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة "لولو" في أبوظبي تدرس طرحا عاما أوليا لأسهمها أوائل العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قيمة المجموعة تجاوزت 5 مليارات دولار

الإمارات

تدرس مجموعة لولو الدولية، والتي تدير واحدة من أكبر سلاسل المتاجر الكبرى في الشرق الأوسط، طرحا عاما أوليا لأسهمها أوائل العام المقبل.

وتعتزم المجموعة توظيف البنوك العالمية لترتيب طروحاتها الأولية المُحتملة، حيث أنها تسعى لإدراجات متعددة في بورصات الخليج، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ.

يُشار إلى أن قيمة المجموعة التي تعمل بمجال التجزئة تجاوزت الـ 5 مليارات دولار عام 2020 وتعمل حاليا في 22 دولة حول العالم.

وذكرت المصادر، أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن السوق التي سيتم فيها طرح الأسهم أو تفاصيله.

لم يتضح على الفور ما إذا كانت "لولو" ستطرح جزءاً من أعمالها، أو سيتم الاكتتاب في المجموعة.

وتأسست مجموعة "لولو" التي يقع مقرها في أبوظبي على يد رجل الأعمال الهندي يوسف علي الذي أنشأ أول متجر لولو في أوائل التسعينيات خلال فترة طفرة النفط التي استمرت لسنوات في منطقة الخليج.

وتدير الشركة أيضاً مراكز تسوق وأنشطة تجارية أخرى، بما في ذلك الضيافة والشحن والعقارات.

وتبلغ إيرادات الشركة السنوية حوالي 8 مليارات دولار، وتوظف أكثر من 57 ألف شخص، وتعمل بشكل رئيسي في 22 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة وأوروبا