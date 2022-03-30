شكرا لقرائتكم خبر عن موقع «اليونيسيف» يبرز تبرع المملكة بـ 7 ملايين دولار لدعم التعليم في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «إسهامات مركز الملك سلمان تدعم الحفاظ على الخدمات الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة لملايين الأطفال اليمنيين».

أبرز موقع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» أهمية التبرع، الذي أعلنت عنه المملكة بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي في برامج المنظمة التعليمية باليمن، مؤكداً أن التمويل الجديد سيساعد على زيادة فرص الحصول على تعليم جيد للفتيات والفتيان في الأسر الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال دعم فرص التعليم الرسمية وغير الرسمية.

وقال الموقع: «أعلنت اليونيسف والمملكة، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن دعم إسهامات اليونيسف التعليمية بقوة في اليمن».

ويهدف المشروع إلى الوصول إلى 578 ألف طفل، و7000 معلم، و54 ألف فرد من أفراد المجتمع في اليمن.

وتم التوقيع على المنحة في الرياض من قبل المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، والمشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، د. عبدالله الربيعة.

وبذلك يصل حجم المساهمات، التي وردت مؤخرًا من المملكة إلى اليونيسف لنحو 22 مليون دولار أمريكي، وقدمت الاتفاقيات السابقة خدمات صحية جيدة للأمهات والأطفال حديثي الولادة، مع إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب لآلاف الأطفال في اليمن.

وقالت راسل، إن الشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال التجارية تساعد في الحفاظ على الخدمات الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة لملايين الأطفال في جميع أنحاء البلاد، في الوقت الذي يعاني فيه اليمن من واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

ومن المقرر مساعدة هذه الاتفاقية على توفير مستقبل أفضل لملايين الأطفال، وتلبية الاحتياجات الملحة لهم في اليمن وحول العالم.