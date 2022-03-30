شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات» توقع اتفاقية مع «إثراء» لرفع الوعي الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة تفاهم اليوم، مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وذلك بهدف رفع الوعي وإيجاد التأثير بمفهوم المواطنة الرقمية، واستقصاء أحدث الحلول من أجل تقنين الحياة الرقمية ومهاراتها.

ومثّل الوزارة خلال التوقيع وكيلها للقدرات ووظائف المستقبل المهندس فارس الصقعبي، فيما مثّل "إثراء" مدير المركز عبدالله الراشد.

وجرى توقيع الاتفاقية في مدينة الظهران على هامش قمة سينك للاتزان الرقمي، التي يعقدها المركز على مدى يومين 29- 30 مارس الجاري، بمشاركة نحو 60 متحدثًا من حول العالم لبحث كيفية حماية الأفراد من الأضرار التقنية عبر أنظمة وتشريعات دولية تتعلق بحدود الاستخدامات الرقمية للمجتمعات.

واتفق الطرفان على التعاون في البرامج الخاصة برفع الوعي الرقمي وتنمية القدرات البشرية بما يدعم تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.

يذكر أن المذكرة تأتي تحقيقًا لمبدأ التعاون والشراكة الفاعلة وتكامل الأدوار بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات و"إثراء" من أجل توحيد الجهود نحو إيجاد أثر إيجابي وملموس في أفراد المجتمع، من خلال نشر المعرفة ورعاية الإبداع.