شكرا لقرائتكم خبر عن السواحة: المملكة حققت نجاحات كبيرة في استخدامها للتقنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - التقنية تحدث التغيير إذا استخدمت لأسباب صحيحة

تحدث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله بن عامر السواحة في جلسة خاصة خلال جلسات اليوم الثاني من قمة الاتزان الرقمي "سينك"، والمنعقدة في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء).

وأشار إلى أن المملكة حققت نجاحات كبيرة في استخدامها للتقنية خلال جائحة كورونا، معطيا أمثلة على ذلك، وكيف أن أن التقنية بإمكانها إحداث التغيير إذا ما تم استخدامها لأسباب صحيحة.

وأوضح أنه إذا نظرنا إلى المصطلح العالمي لـ"التحول الرقمي" فهو يشمل استخدام التقنية فيزيائيا، والسيرة الذاتية لإبراز نتائج الأعمال، وقال: أعتقد أننا ركزنا على جانب الرقمنة ونسينا الجانب الفيزيائي فيها.

كما قدم خلال حديثه رسالة للقادة والرؤساء، موضحا أن القادة السابقون يخبرون الجيل القادم "بماذا يفكر"، وقادة اليوم يعلمون الجيل "كيف يفكر"، أما قادة الغد يساعدون في "إعادة التفكير".

ووجه تهانيه إلى المهندس أمين الناصر رئيس شركة أرامكو السعودية وفريقه على نجاح قمة "الاتزان الرقمي" و تحقيق ٦٠ ألف مشاهد عبر البث المباشر ومن ٦٠ دولة.