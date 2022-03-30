شكرا لقرائتكم خبر عن وفق رؤيتها نحو بنية تحتية مستدامة شركة تساوي تبرم اتفاقية تطوير أرض العقيل بمدينة الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت تساوي اتفاقية تطوير *ارض بمدينة الخبر لمالكها عبدالعزيز بن محمد العقيل* والتي ستقوم تساوي من خلالها بعمل الدراسات اللازمة واستصدار التراخيص والموافقات من الجهات ذات العلاقة حيث تشمل أعمال تطوير البنية التحتية للمشروع وتشمل أعمال التسوية و أعمال فتح الطرق و السفلتة و أعمال الكهرباء والمياه و الصرف الصحي و الإنارة.

وتعمل شركة تساوي المصنفة بالدرجة الأولى من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفق رؤية واضحة تتلخص في تقديم أفضل الحلول في أعمال تطوير البنية التحتية للمشاريع العقارية وفق جودة متقنة ومنهجية مهنية في ‍إدارة المشاريع.

وتعتبر هذه المشاريع ضمن استراتيجية شركة تساوي واهدافها التي تصب في تطوير العديد من المخططات السكنية والصناعية في منطقتي الرياض والشرقية وتعمل على حزمة أخرى من المشاريع النوعية؛ لتسهم بذلك في تطوير مشاريع عقارية متنوعة ونوعي