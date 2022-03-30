بعد الارتفاع الجنوني.. تراجع في أسعار الدولار

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في تعاملات الأربعاء 30 مارس، بقيمة 5 قروش، مقارنة بأسعار الثلاثاء.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 18.27 جنيها للشراء، و18.37 جنيها للبيع.

وفيما يلي أسعار الدولار اليوم في بعض البنوك:

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

18.25 جنيه للشراء.

18.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.22 جنيه للشراء.

18.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.25 جنيه للشراء.

18.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.23 جنيه للشراء.

18.33 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك قناة السويس

18.23 جنيه للشراء.

18.33 جنيه للبيع.

وكان سعر صرف العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري قد حققت ارتفاعات متلاحقة خلال تعاملات الاثنين 21 مارس بعد قرار البنك المركزي بزيادة الفائدة بنسبة 1%، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 18.25جنيها بزيادة نسبتها 16٪.

وقرر بنكا الأهلي ومصر، طرح شهادة ادخار جديدة مدتها سنة واحدة بسعر عائد سنوي يبلغ نحو 18%، وذلك على خلفية قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الإستثنائي برفع أسعار الفائدة بنسبة 1%.

وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن القرارات الجديدة المتعلقة بالسياسة النقدية، كان لها ردود أفعال دولية إيجابية جداً، موضحا أهمية اتخاذ هذه القرارات لحماية المقدرات المالية للبلاد.

وأوضح عامر أن هذه القرارات كان لها هدفان رئيسيان، هما الحفاظ على المقدرات المالية لمصر، وكذا الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي، من أجل تأمين احتياجات المجتمع المصري، في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة.

ولفت إلى أن الأهمية الأولى للبنك المركزي تتمثل في توفير السيولة، ومن منطلق السياسة النقدية كان لابد أن تتسق مع المتطلبات الدولية، لدى الأسواق الدولية وشركائنا الدوليين، الذين نحتاجهم في تمويل جزء كبير من احتياجاتنا.

وأضاف أن الحركة في أسعار الصرف كانت عملية تصحيح، فسعر الصرف في مصر محرر، وبالتالي يعكس الأوضاع النقدية والاقتصادية في العالم ومصر، ونحن جزء من العالم.