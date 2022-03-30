بعد تراجع الدولار.. انخفاض أسعار الذهب اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء 30 مارس، بقيمة 5 جنيهات، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 970 جنيها للجرام.

يأتي تراجع الذهب على خلفية هبوط في سعر الدولار خلال التداولات اليوم، مسجلا 18.27 جنيه للشراء، و18.37 للبيع.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت يوم 21 مارس الماضي ارتفاعا تاريخيا، إذ وصل عيار 21 لـ1090 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للمعدن الأصفر في التاريخ، متأثرا بارتفاع سعر الدولار في مصر، وهو ما أثر بقوة على تداوله.

وأفادت مصادر فى سوق الذهب، أن ارتفاع الأسعار خلال الأيام الماضية تسبب في عمليات بيع كبيرة من قبل حائزي المعدن الأصفر للاستفادة من الفروق السعرية، وهو ما تسبب في زيادة المعروض من الذهب في السوق، وهذا تسبب في تراجع الأسعار.

وأضافت المصادر في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أن صدمة الدولار التى أثرت على الأسواق بدأت تتلاشى وهذا سبب أيضا في حدوث بعض التراجع في سعر الذهب.

وقرر البنك المركزي في وقت سابق رفع سعر الفائدة 1% عقب اجتماع استثنائي.

ويعاني سوق الذهب من ركود شديد وعدم إقبال على الشراء منذ فترة كبيرة.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، الأربعاء، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 بـ 830 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 970 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 1108 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 7760 جنيهًا

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذي اعترفت روسيا باستقلاله مؤخرا وأبرمت مع قادته اتفاقية صداقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الأيام الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوي احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتي دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أي تدخل خارجي فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية، وتوجهت قيادتا الجمهوريتين بطلب للرئيس الروسي في 19 فبراير، بطلب الاعتراف باستقلالهم.