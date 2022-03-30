شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: إيبروم تنجح فى التشغيل التجريبى للمشروعات الجديدة بالسويس وأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات "إيبروم" اجتماع الجمعية العامة وذلك لاعتماد نتائج أعمالها لعام 2021 بحضور الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز المركزى للمحاسبات.

و خلال أعمال الجمعية استعرض الكيميائى محمد بركات رئيس شركة إيبروم أهم نتائج أعمال الشركة خلال عام 2021 من خلال المشروعات البترولية الكبرى التى تقوم بإدارة تشغيلها ودعمها فنياً فى مناطق عديدة على مستوى الجمهورية محققة أعلى معدلات الطاقة الإنتاجية منها كما نجحت فى بدء عمليات التشغيل التجريبى والتشغيل المنتظم بنجاح للمشروعات الجديدة فى السويس وأسيوط.

ففى مجال مشروعات مصافى تكرير البترول نجحت ايبروم فى الحفاظ على استمرارية العملية الإنتاجية فى مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية بأعلى المعدلات العالمية رغم ضخامة مشروع التوسعات الجارى إنشاؤه حاليا بالمصفاة من خلال الحفاظ علي استقرار الأداء والكفاءة لمختلف الوحدات الإنتاجية وتم تنفيذ الاعمال المسندة الى ايبروم في اطار برنامج إقامة مشروع التوسعات وذلك بنجاح كبير وطبقا للخطط الزمنية المقررة.

كما تمكنت إيبروم من تشغيل مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد بكامل طاقتها الإنتاجية من المنتجات عالية الجودة ذات المواصفات القياسية EURO 5 ، كما استمرت ايبروم في دعم العملية الإنتاجية لتصنيع المنتجات البترولية بشركة اموك عبر دعم خطط العمليات و الصيانة .

و قد ساهمت ايبروم في تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة الهامة لقطاع البترول المصرى حيث نجحت فى تشغيل مصنع الأسفلت الجديد بالسويس تجريبياُ ، كما تشارك ايبروم في تنفيذ مشروع مجمع التفحيم الجديد بالسويس كما تقدم خدمات الدعم الفنى لمصفاة اسيوط الوطنية لتصنيع البترول " أنوبك " حيث ستتولى اعمال التشغيل والصيانة لمجمع السولار الجديد ، وفى مصفاة أسيوط لتكرير البترول تقدم إيبروم الدعم الفنى والعمالة ذات الخبرة فى تشغيل مجمع البنزين عالى الاوكتين ووحدت المرافق التابعة له وذلك بعد أن أتمت أعمال إختبارات ما قبل التشغيل والتشغيل التجريبى للمجمع مع شركة إنبى ، وفى شركة العامرية للبترول تنفذ إيبروم مشروعات هامة منها مشروع تصميم وتركيب وإختبارات نظم مراقبة الإنبعاثات الضارة المستمرة للمداخن ومشروع الإحلال والتجديد لأنظمة الإنذار والحماية من الحريق ومشروع تنفيذ نموذج مجسم ثلاثى الأبعاد بإستخدام تقنية المسح بالليزر لوحدة CDU-3 ووحدة VRU.

وفى مجال مشروعات البتروكيماويات حققت إيبروم أعلى معدل أداء لمصنع إيلاب مع الحفاظ على الأصول وزيادة الإنتاج ، كما استطاعت إيبروم الحفاظ على معدات مصنع استيرنكس وخطوط الإنتاج بجاهزية تشغيلية عالية لحين إعادة تشغيل المصنع وتم عمل الصيانات اللازمة وفى توقيتاتها المحددة .

كما واصلت ايبروم اداءها الكفء في عمليات إدارة تشغيل الأرصفة البحرية لبعض الموانىء البترولية متمثلاً في رصيف ميدتاب بميناء الدخيلة بالإسكندرية من خلال إدارة الشحن والتفريغ لناقلات المنتجات البترولية لصالح هيئة البترول و ميدور وإيلاب وفى شركة الإسكندرية للبترول قامت بدراسة وتقييم مجمع الزيوت وتنفذ حالياً مشروع إعادة تأهيل نظام الإنذار ضد الحريق بحوض البترول بميناء الدخيلة هذا إلى جانب أعمال صيانة الكهرباء والأجهزة لموقع إستقبال الخام بالعين السخنة لميناء سوميد وكذلك تقديم خدمات الدعم الفنى لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات ، وشركتى إنبى وبتروجت .

وأكد بركات أن إيبروم ملتزمة بالتطبيق الصارم لقواعد السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة محققة 49 مليون ساعة عمل بدون إصابات ، كما تحرص على تطوير قدراتها فى مجال التدريب والتنمية البشرية لتتمكن من الإرتقاء بقدرات ومهارات كوادرها خاصة الشباب ولتلبية إحتياجات المشروعات القومية الجديدة فى قطاع البترول من العمالة المؤهلة ذات التدريب عالى المستوى وهو ما يتماشى مع القيم الأساسية لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول المصرى هذا إلى جانب تنفيذ برامج حماية البيئة والخدمة المجتمعية.