شكرا لقرائتكم خبر عن عطل فنى فى شبكة فودافون.. والشركة: نعمل على إصلاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه بعض من عملاء "ڤودافون مصر"، أكبر شركة محمول من حيث عدد المشتركين، مشكلة في الخدمات في بعض المناطق، نتيجة لعطل فني خارج عن إرادة الشركة ويعمل حاليا مهندسو الشبكة على حل المشكلة في أقرب وقت، حسبما أكد المهندس أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون.

ووجه رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون الشكر للعملاء على ثقتهم وتفهمهم للموقف، مؤكدا سعى الشركة الدائم لإرضائهم وبذل كافة الجهود للوصول لأفضل مستوى للخدمة.

ويصل حجم الاشتراكات فى الهاتف المحمول إلي نحو 103.45 مليون مشترك بمصر بنهاية ديسمبر عام 2021 مقابل 102.39 مليون مشترك بنهاية فبراير عام 2021 بنسبة نمو شهري 1.04%، ومقارنة مع 95.36 مليون مشترك بنفس الشهر من عام 2020 بنسبة نمو سنوي 8.49%.