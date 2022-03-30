شكرا لقرائتكم خبر عن مصر القابضة للتأمين وشركاتها تبرم اتفاقا لتنفيذ المعايير الدولية IFRS9 والان مع تفاصيل الخبر

وقعت اليوم، مجموعة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة (مصر للتأمين ومصر للتأمين التكافلي ممتلكات ومصر لإدارة الأصول العقارية ومصر للاستثمار العقاري ومصر لإدارة العقارات ومصر لإدارة الاستثمارات المالية) عقود للاستشارات المحاسبية مع شركة المحاسبون المتحدون NEXIA لتنفيذ المعايير المحاسبية الجديدة رقم 47 و48 و49 على مجموعة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة.

وذكر بيان القابضة إنه في إطار حرص مجموعة مصر القابضة للتأمين على التوافق مع أحدث المعايير المحاسبية الجديدة والنماذج التي تم بناءها مع توفيرSOFTWARE ملائم لتنفيذ المعايير وفقاً لأفضل ممارسات الصناعة، ومن خلال تقديم خدمات احترافية عالمية بأعلى معايير للجودة ومبنية على التفهم الشامل للصناعة والمخاطر المحيطة بها.

وقع العقود الاستشارية باسل الحينى رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين والرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للمجموعة ، عمر جودة الرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين ومحمد جلال العضو المنتدب التنفيذي والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية و أحمد مرسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي واللواء احمد الأعصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للاستثمار العقاري والسياحي وريهام السعيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية،والمهندس عمرو فتحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإدارة العقارات، بحضور قيادات شركة المحاسبون المتحدون NEXIA .

وعقب توقيع العقود، أعرب باسل الحينى رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين عن سعادته بتوقيع الاتفاق الذى يحقق التوافق مع المعايير الدولية IFRS 9 (والمقابل له معيار EAS47 المصري) وتدريب فريق العمل من الشركة القابضة وشركاتها التابعة على تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة والنماذج التي تم بناءها مع توفير برنامج ملائم لتنفيذ المشروع.

وأضاف الحينى أن تطبيق المعايير الدولية IFRS 9 يتوافق مع استراتيجية مجموعة مصر القابضة للتأمين التي تعتمد على أفضل الممارسات للصناعة لاستكمال مسيرة النمو والتوسع مما سيسهم في استمرار تحقيق النتائج الفعالة ، والمؤثرة في تطوير مستويات الأداء في جميع أنشطة مجموعة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة، مما يعزز مكانة المجموعة كأكبر وأعرق كيان مالي غير مصرفي في مصر.