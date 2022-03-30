شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الشرقية تشهد إقبالاً لاقتناء العروض الرمضانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - وفرة المنتجات الغذائية والاستهلاكية الرمضانية

- يأتي هذا وسط إجراءات احترازية ووقائية

تشهد الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع في المنطقة الشرقية، إقبال المتسوقين من المواطنين والمقيمين لاقتناء العروض الرمضانية وسط إجراءات احترازية ووقائية تقوم عليها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، وفرة المنتجات الغذائية والاستهلاكية الرمضانية في مختلف الأسواق والمراكز التجارية في المنطقة وإقبال المتسوقين عليها.

وأوضح أحد تجار الأغذية بالمنطقة أن العروض الرمضانية تمثل فرصة موسمية رئيسة أمام التجار لبيع منتجاتهم أمام المتسوقين في جميع الأنشطة، مبيناً أن شهر رمضان المبارك يُمثل منذ القدم نشاطاً وموسماً لتقديم العروض التنافسية في المواد الغذائية والاستهلاكية أمام المستهلكين، حيث ينشط الناس في تأمين مشترياتهم في الشهر المبارك.

وأضاف بأن المراكز التجارية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية تعمد إلى استخدام الجانب الإعلاني في مختلف الوسائل الإعلانية وبرامج التواصل الاجتماعي، وذلك للترويج عن منتجاتهم خلال شهر رمضان وهو الأمر الذي يُعد فرصة مهمة لتحريك النشاط التجاري في الأسواق بالمنطقة وفرصة موسمية أمام المتسوقين لاقتناء حاجياتهم، مبيناً أن المنطقة الشرقية تمتاز بكبر مساحتها الجغرافية وقربها من دول الخليج العربي إضافة إلى تعدد الموانئ التجارية، وهو الأمر الذي أسهم في تحريك الجانب التجاري في المنطقة.

من جانب آخر، أكد عدد من المتسوقين بأن الأسواق والمراكز التجارية تشهد وفرة في جميع المنتجات الغذائية والاستهلاكية التي تحمل أسعاراً تنافسية في متناول الجميع، مشيدين بالحملات الرقابية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم عليها الجهات المعنية لمنع انتشار فيروس كورونا، منوهين بالدور المهم الذي تقوم عليه المراكز التجارية من تعقيم عربات التسوق وتنظيم دخول وخروج المتسوقين وعدم تكدسهم والتأكد من تحميل تطبيق توكلنا والالتزام بالتباعد الاجتماعي للمتسوقين، الأمر الذي أسهم في سهولة وتنظيم وسلاسة التسوق بشكل آمن.