شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 92 مخالفة على منشآت تجارية بالحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية 1554 زيارة على المستودعات والأسواق ومنافذ البيع بمدن ومحافظات وقرى المنطقة خلال الشهر الحالي، لمتابعة توافر المواد الغذائية والتموينية الأساسية بما يحقق الاحتياجات المطلوبة للاستهلاك خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى للتحقق من التزام المنشآت التجارة بأنظمة الوزارة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقادت نتائج الزيارات إلى تحرير 92 مخالفة فورية على المنشآت التجارية المخالفة، تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة أنظمة وزارة التجارة، ومخالفات الإجراءات الاحترازية.

وكشفت هذه الزيارات عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، خصوصا السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون بمناسبة شهر رمضان المبارك.