شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 726.623 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.35%، ليغلق عند مستوى 11239 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1932 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 13711 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 4436 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1917 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2900 نقطة.