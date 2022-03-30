شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية أنجولا يطالب شركة المقاولون العرب بزيادة حجم مشروعاتها داخل بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل تيتي أنطونيو، وزير خارجية جمهورية أنجولا، وأنا باولا وزير الشباب والرياضة، المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، وبحضور السفير نيلسون مانويل السفير الأنجولي بالقاهرة،

وأعرب وزير الخارجية الأنجولى عن تطلعه لوجود شركة المقاولون العرب بأنجولا مشيرا إلى ما تتمتع به الشركة فى القارة الأفريقية من ثقة وإلتزام كبيرين وما تقوم به من مشروعات تتميز بالجودة.

على جانب آخر أشارت وزير الشباب والرياضة الأنجولية، إلى رغبتها فى قيام المقاولون العرب، بالاشتراك فى عدد من المشروعات من بينها تأهيل المنشأت الرياضية بأنجولا.

وأشار المهندس سيد فاروق خلال اللقاء إلى ترحيب واستعداد الشركة للدخول فى السوق الأنجولى و العمل فى المشروعات التنموية المختلفة بدولة أنجولا الشقيقة، فى ظل التعاون بين الدولتين و العلاقات الطيبة التى تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الأنجولى جواو لورينزو ، ومشيرا إلى خبرة الشركة وقدراتها الكبيرة فى الأسواق الأفريقية، وأضاف أن الشركة تعمل من منطلق نقل الخبرات للأشقاء فى أفريقيا و تنفيذ المشروعات بأعلى جودة.

حضر اللقاء من شركة المقاولون العرب المهندس إبراهيم مبروك عضو مجلس الإدارة، والمهندسة أمانى خضير، رئيس قطاع متابعة مشروعات أفريقيا.