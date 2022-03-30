شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 65.7% ارتفاعا فى قيمة الصادرات المصرية للسودان خلال عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للسودان مسجلة 826,8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 498,9 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 65,7%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 336,7 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 212,5 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 58,5%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان لتصل إلى 1,2 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 711,4 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 63,5%.

وبلغت قيمة الاستثمارات السودانية في مصر 10,2 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 2,2 مليون دولار خلال العام المالي 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 370%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسودان 17 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 32,4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 47,5%، بينما بلغت قيمة تحويلات السودانيين العاملين في مصر 878 ألف دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 387 ألف دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 126,9%.