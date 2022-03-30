شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 970 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر قبل قليل تراجع بحوالي 5 جنيهات، وذلك في أسواق الصاغة بمصر، حيث هبط عيار 21 وهو العيار الرئيسي من 975 إلى 970 جنيها للجرام الآن بدون مصنعية، ويأتي تراجع الذهب على خلفية هبوط في سعر الدولار خلال التداولات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 830 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 970 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 1108 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 7760 جنيها.

مع ارتفاع أسعار الذهب مؤخراً توقع عدد كبير من المستهلكين استمرار زيادة الأسعار، لذلك لجأت شريحة كبيرة لشراء الذهب، لذلك يقدم الخليج 365 أبرز النصائح التي يجب اتباعها عند شراء مشغولات ذهبية جديدة، ويقول جورج عبد الله الخبير في أسواق المعادن الثمينة، أنه يجب على المستهلك التأكد من أن الشركة التي يشتري المنتج الخاص بها تقبل إعادة الشراء بالفصوص والأحجار الموجودة في المشغولات، حتى لا يخسر وزن الحجر أو الفص في القطعة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شراء الذهب بأي من أشكاله يجب التأكد من أن القطعة التي يتم شراؤها مصدرها معلوم وعدم شراء ذهب مجهول المصدر، والتأكد من وجود باركود اسم الشركة المنتجة، والتأكد من وجود دمغه على القطعة، إضافة إلى عدم الاتجاه للشراء غبر الإنترنت.

وبشأن ما يجب أن ينص عليه في فاتورة شراء الذهب، أوضح "جورج"، أنه يجيب أن يتم سؤال التاجر حول آليات بيع الذهب وهل يتم قبوله بالأحجار والفصوص أم لا، وثانياً مطالبة التاجر بالنص صراحة في الفاتورة على إعادة بيع المنتج كاملاً دون استقطاع وزن الفصوص.

ومن جانب آخر، أكد أن شراء الذهب المستورد ينطوى على مخاطر عدة أبرزها خسارة المصنعية والتي تكون 3 أضعاف المصري، ثانيًا خسارة وزن الأحجار من كل قطعة، مشيرا إلى الصناعة الوطنية أصبح لديها منتجات