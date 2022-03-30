شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 112.66 دولار لبرنت و106.05 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 112.66دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى ، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 106.05دولار للبرميل.

أعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، أن بولندا تعتزم وقف استخدام النفط الروسي بحلول نهاية عام 2022.

وقال مورافيتسكي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء البولندية، إن "بولندا ستوقف استيراد الفحم الروسي بحلول مايو المقبل على أبعد تقدير، وتوقف استخدام النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري، مع قطع العلاقات الاقتصادية مع موسكو بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا".

وأضاف: "سنفرض حظرا شاملا على الفحم الروسي، وآمل أن نكون بحلول مايو على أبعد تقدير قد خرجنا تماما من الفحم الروسي. سنبذل قصارى جهدنا لوقف استخدام النفط الروسي نهاية هذا العام".

وأكد محافظ الإمارات لدى منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أحمد الكعبى، أن بلاده تواصل دورها المحورى فى دعم استقرار أسواق النفط، وتلبية احتياجات الطاقة العالمية.

وقال الكعبي - في تصريح أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام": إن أبو ظبي عضو فاعل فى منظمة "أوبك" وتلعب دورا محوريا في تحقيق الاستقرار بالأسواق والمشاركة فى رسم ووضع السياسات العالمية بقطاع النفط.

وأضاف أن الإمارات تولت رئاسة "أوبك" فى عام 2018 ونجحت في إدارة ملف "أوبك+" بالتعاون مع الشركاء، ما عزز من توازن أسواق النفط، مشيرا إلى استمرار الإمارات مصدراً موثوقاً وداعماً لتوفير احتياجات السوق العالمى من النفط.