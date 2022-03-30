شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم فى مصر تتراجع 5 قروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصرى، بمقدار 5 قروش مقارنة بأسعار أمس بالبنوك المصرية، حيث سجل فى بنك الإسكندرية سعر 18.22جنيه للشراء، 18.32 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 18.27جنيه للشراء، 18.37 جنيه للبيع.

وفى البنك الأهلى المصرى تراجع قرشين مسجلا 18.25جنيه للشراء، 18.35 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 18.27جنيه للشراء، 18.37 جنيه للبيع.

وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.23 جنيه للشراء، 18.33 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.25 جنيه للشراء، 18.35 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري18.27 جنيه للشراء.

18.37 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري18.25 جنيه للشراء.

18.35 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية18.22 جنيه للشراء.

18.32 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر18.25 جنيه للشراء.

18.35 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"18.23 جنيه للشراء.

18.33 جنيه للبيع.



