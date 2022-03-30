شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أدوات صحية تصحح وضعها من «التستر» إيراداتها 50 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت وزارة التجارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مرئياً لمنشأة تجارية استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر المنتهية الشهر الماضي 16 من فبراير 2022.

واستفادت من الفترة التصحيحية شركة كبرى متخصصة في بيع الأدوات الصحية بمحافظة خميس مشيط بإيرادات سنوية بلغت 50 مليون ريال.

وأوضحت الوزارة أن تقدم ملاك المنشأة وتجاوبهم مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر نتج عنه الاستفادة من مزايا هذه الفترة تصحيح أوضاع المنشأة عبر خيار نقل ملكية المنشأة لشخص آخر وبالتالي الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال وفقاً لنظام مكافحة التستر.

وأصبحت أعمال الشركة الآن نظامية بشكل كامل بعد إتمام إجراءات التصحيح للاستفادة من حزم التحفيز الحكومي، وتوفير مزيد من الفرص الوظيفية.

الجدير بالذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قدمت كافة الخيارات المناسبة لكافة أحجام المنشآت وقطاعاتها، وتضمنت تلك الخيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.