شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر العالمي لريادة الأعمال يكرم stc لدعمها رواد الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرَّم المؤتمر العالمي لريادة الأعمال stc لدعمها المؤتمر كممكن رقمي، ودورها الملموس في دعم رواد الأعمال بالمملكة، حيث تسلم التكريم من وزير التجارة د. ماجد القصبي، نائب الرئيس لقطاع التطوير المؤسسي عثمان الدهش.

وتساهم مجموعة stc بدعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة، من خلال برنامج inspireU الذي يستعرض مجموعة من الخدمات التي يقدمها للمشاريع الناشئة؛ إذ يعد واحداً من أهم مسرعات الأعمال في المملكة، حيث استطاع تحويل المشاريع الواعدة التي احتضنها البرنامج إلى شركات رائدة تسهم في الاقتصاد الرقمي من خلال دعم 75 مشروعاً ناشئاً بمجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار الرقمي، مما أسهم في وصولها لحجم تعاملات مالية بقيمة تجاوزت 10 مليارات ريال، كما استفاد من مشاريع InspireU الريادية أكثر من 40 مليون مستخدم، ووفرت أكثر من 600 ألف وظيفة تشاركية في السوق المحلي.

ويقدم inspireU خدمات عديدة لرواد الأعمال من بينها منحة مالية، وبرنامج تدريبي مكثف ذو جودة عالية يقدم من قبل خبراء ومستشارين من وادي السيليكون في عدة مجالات، ولقاءات مع العديد من رواد الأعمال والمرشدين. وتقدم الخدمات المجانية من قِبَل الشركاء لدعم تطوير المشاريع الناشئة، كما يوفر البرنامج أيضاً مساحات مكتبية لرواد الأعمال والترويج لمشاريعهم وفرصة التواجد والمشاركة في العديد من الفعاليات وورش العمل والمعارض الوطنية والدولية، ومساعدتهم للوصول لأفضل المستثمرين والصناديق الاستثمارية في السوق. إضافة إلى مساهمة inspireU في تقديم برامج تدريبية متخصصة لتطوير وتسريع خطط الشركات الناشئة للدخول للأسواق، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الناجحة بهدف دعم ريادة الأعمال، المتمثلة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل فرص التمويل وتقديم الدعم الإداري والفني.