شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات ومحافظة القليوبية ينظمان ملتقى لريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلاقا من دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في نشر فكر العمل الحر والتوسع في تنظيم فعاليات للمواطنين بمختلف المحافظات لتشجيعهم على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، بدأت اليوم فعاليات ملتقى "رواد المستقبل" الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات ديوان بالتعاون مع محافظة القليوبية وجامعة بنها وبعض الجهات والهيئات الأخرى على مدار يومي الأربعاء والخميس 30و31 مارس.

وأوضح الدكتور محمد مرسى مدير فرع الجهاز بالقليوبية أنه سيتم خلال الملتقى تنظيم عدد من الجلسات النقاشية والمحاضرات لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات الصغيرة في توفير فرص عمل وتوعيتهم بقواعد وأسس إقامة المشروعات وكيفية إعداد خطط العمل ودراسات الجدوى بالإضافة إلى توضيح الخدمات التي تقدمها مختلف أجهزة الدولة والتيسيرات التي تتيحها وفقا لقانون تنمية المشروعات الجديد 152 لعام 2020 والتي تتعلق بإجراءات إقامة المشروعات والمعاملة الضريبية المبسطة وتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي.

كما يناقش الحضور في الملتقى آليات دمج فكر العمل الحر في المنظومة التعليمية لتوعية جيل جديد من الشباب والفتيات بأهمية المشروعات الصغيرة ودورها في توفير فرص عمل.

هذا ويقام على هامش الملتقى معرض يضم عدد متميز من أصحاب المشروعات المتخصصة في المنتجات اليدوية والتراثية كما يتم خلال فعاليات الملتقى استضافة عدد من أصحاب المشروعات الناجحة لعرض تجربتهم في إقامة مشروعاتهم الخاصة ومردود الخدمات التي حصلوا عليها من جهاز تنمية المشروعات ومختلف أجهزة الدولة لمساعدتهم على الاستمرار والنمو.

كما يشهد الملتقى فعاليات متنوعة ويتخلله حوارات ومناقشات مع مجموعة من رجال الأعمال، وأمسيات ثقافية وشعرية لنخبة من كبار الأدباء والشعراء والنقاد.