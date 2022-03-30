شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، المجموعة المالية هيرميس القابضة، مدينة نصر للإسكان والتعمير، حديد عز، ابن سينا فارما، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، ومالت تعاملات المصريين للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 11367 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1942 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 13824 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 4483 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1930 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 2920 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 4781 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ سماد مصر (ايجيفرت)، الدولية للأسمدة والكيماويات.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية لعدد 102.5 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، مصر الجديدة للإسكان والتعمير 300 ألف سهم، 3 ملايين سهمن على التوالي، وباعت إدارة شركتي جي بي أوتو، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 560 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، وباع نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بشركة أوراسكوم للتنمية مصر 219.1 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن شرق الدلتا، مطاحن وسط وغرب الدلتا، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أوراسكوم للتنمية مصر 303 سهم، 3 آلاف سهم، 200 سهم، 10 آلاف سهم، 3.9 مليون سهم، 7811 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، المصرية للمنتجعات السياحية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، 750 ألف سهم، 197 ألف سهم، 3 ملايين سهم، على التوالي.

أعلنت 4 شركات وهم أسيك للتعدين-أسكوم، مجموعة مستشفيات كليوباترا، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، واشترت الأولى 100 ألف سهم تمثل نسبة 0.18% من رأسمال الشركة، والثانية 5 ملايين سهم، والثالثة 800 ألف سهم، والرابعة 587.6 ألف سهم، وبذلك تصبح إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.0763% من أسهم رأس المال.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، إيرادات بلغت 9 مليارات جنيه، بنسبة نمو 3.7%، وسجلت صافي ربح قدره 543 مليون جنيه قبل خصم حقوق الأقلية، بنسبة نمو 8.2%.

في سياق آخر قالت شركة مصر للفنادق، إن الشركة سددت 9 ملايين جنيه سدادًا عكسيًا معجلًا للأقساط المستحقة وفوائد خدمة الدين من قرض البنك الأهلي المصري لتطوير فندق النيل ريتز كارلتون، وبذلك يصل إجمالي ما تم سداده من أقساط معجلة 361.3 مليون جنيه.