شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء : انخفاض معدل البطالة إلى 11% في آخر 2‪021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _ ارتفاع معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين 51.5%

_ ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات الإناث إلى 35.6%

_ ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور إلى 66.8%

_ مجموع العاملين السعوديين مستويات قياسية حيث يقدرون بـ 2‪ مليون عاملًا في الربع الرابع 2021م

أثمرت جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير سوق العمل، مما شكل انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15سنة فأكثر) للربع الرابع من عام 2021م؛ حيث بلغ 11.0%من واقع تقديرات مسح القوى العاملة مقارنة بـ (11.3%) في الربع السابق.

وأوضح تقرير الهيئة العامة للإحصاء، أنه كان لتطور سوق العمل وتنوع أنماطه وزيادة جاذبيته التي عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على خلقها دور في ارتفاع معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15سنة فأكثر) للربع الرابع من عام 2021م؛ حيث بلغ 51.5% من واقع تقديرات مسح القوى العاملة مقارنةً بـ (49.8%) في الربع السابق.

كما عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تمكين المرأة، مما أدرى إلى ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات الإناث (15سنة فأكثر) للربع الرابع من عام 2021م؛ حيث بلغ 35.6%مقارنةً بـ (34.1%) في الربع السابق.

وساعدت خارطة التوطين في ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور (15سنة فأكثر) للربع الرابع من عام 2021م؛ حيث بلغ (66.8%) مقارنةً بـ (65%) في الربع السابق.

فيما بلغ مجموع العاملين السعوديين مستويات قياسية حيث يقدرون بـ (1,918,940) عاملًا في الربع الرابع 2021م مقابل انخفاض العاملين غير السعوديين وإحلال السعوديين بمعدل 32%.