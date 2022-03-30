شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 30-3-2022 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 30-3-2022، خلال التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصري، بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 18.26 جنيه للشراء، و 18.36 جنيه للبيع، كما استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.

بينما ارتفع ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 57.76 جنيه للشراء، و 60.39 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ57.69 جنيه للشراء، و 60.37 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم في البنوك المصريةانخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى مسجلا 18.25 جنيه للشراء، و 18.35 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 18.27 جنيه للشراء، و 18.37 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليومارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 20.22 للشراء، 20.43 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ20.04 للشراء، 20.23 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 23.88 جنيه للشراء، 24.10 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ23.89 جنيه للشراء، 24.09 جنيه للبيع وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليومثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليومارتفع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 57.76 جنيه للشراء، و 60.39 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ57.69 جنيه للشراء، و 60.37 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.