شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب يرتفع فى مصر.. وعيار 21 يسجل 975 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاعا طفيفا بـ 5 جنيهات، على خلفية صعود سعر أونصة الذهب العالمية إلى مستويات 1924 دولار مقابل 1916 دولار بختام تداولات أمس الثلاثاء، ويتأثر المعدن النفيس بما تشهده المفاوضات الدائرة الآن بشأن الصراع الروسي الأوكراني، وتحرك سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر من 970 إلى 975 جنيها للجرام مع استمرار التوقعات بعودة الاضطراب في حركة الذهب.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 835 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 975 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 1114 جنيها.

الجنيه الذهب 7800 جنيها.

أسعار الذهب العالمية

حقق الذهب مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة خلال أربعة أسابيع، إذ أدى عدم إحراز تقدم ملموس في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع سعر المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمناً، على الرغم من ارتفاع عوائد السندات الأميركية على خلفية المخاوف من إجراءات تشديد السياسة النقدية التي أثرت على جاذبية السبائك.

سعر أونصة الذهب الآن وقت صياغة هذه السطور تسجب 1924 دولار وهو سعر يتغيرعلى مدار اليوم أكثر من مرة في ظل استمرار المضاربة على الذهب في البورصات الدولية، مع الطلب المرتفع على الملاذات الآمنة.

أسعار الذهب حاليًا تتأثر بقوة بما تشهدها الأحداث العالمية خاصة الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تعتبر المحرك الرئيسي للأحداث الاقتصادية في العالم، وتؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والنفط والعملات، وهو ما يؤدى إلى توجيه المستثمرين نحو الملاذ الآمن تحوطاً من الأحداث الحالية.