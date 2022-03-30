شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات.. وتنفيذ صفقة على "فورى" بـ1.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 11435 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 1951 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 13910 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 4526 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1930 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 2927 نقطة.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية لعدد 102.5 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، مصر الجديدة للإسكان والتعمير 300 ألف سهم، 3 ملايين سهمن على التوالي، وباعت إدارة شركتي جي بي أوتو، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 560 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، وباع نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بشركة أوراسكوم للتنمية مصر 219.1 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن شرق الدلتا، مطاحن وسط وغرب الدلتا، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أوراسكوم للتنمية مصر 303 سهم، 3 آلاف سهم، 200 سهم، 10 آلاف سهم، 3.9 مليون سهم، 7811 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، المصرية للمنتجعات السياحية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، 750 ألف سهم، 197 ألف سهم، 3 ملايين سهم، على التوالي.