شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدواجن والبيض فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد أسعار الفراخ البيضاء بالأسواق وسوق الجملة استقرار ملحوظ حيث بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء 37 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 42 جنيها ويختلف من سوق إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، حيث يضاف على هذه الأسعار تكاليف الشحن ومكاسب التجار.

سعر الدواجن تفصيلاً اليوم:

سعر الابيض 37 جنيها بالمزرعة

سعر الساسو 38 جنيها بالمزرعة

كتكوت ابيض 7.25_7.5 جنيه

كتكوت ساسو 3.5 _ 3.75 جنيه

امهات بيضاء 25 جنيها

فى سياق متصل سجلت أسعار البيض في الأسواق استقرار ملحوظ، حيث بلغ كرتونة البيض الأبيض 52.5 جنيه للكرتونة والبيض الأحمر يسجل 54.5 جنيها للكرتونة، والبيض البلدي 53 جنيها، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة والمزارع وليس السعر النهائي للمستهلكين.

هذه الأسعار يضاف عليها مكاسب التجار وتكاليف النقل الأمر الذي ينعكس على السعر النهائي للمستهلكين في سوق التجزئة.