شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان الورد الطائفي والبن والعسل بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي بمقر الوزارة بالرياض اليوم، مهرجان "الورد الطائفي والبن والعسل"، الذي يستمر لثلاثة أيام وسط مشاركة واسعة من المزارعين والمنتجين من مناطق المملكة كافة.

وقام الوزير الفضلي يرافقه معالي نائبه المهندس منصور بن هلال المشيطي، وعدد من مسؤولي الوزارة، بجولة شاملة على معرض المنتجات بالمهرجان، للوقوف على المنتجات المتنوعة من الورد الطائفي والبن والعسل، التي تنافس المشاركون على عرضها، مُبديًا سعادته بما شاهده، مستمعًا إلى المعوقات التي تواجه المشاركين، خاصةً فيما يتعلق بالتسويق، واعدًا بالتوجيه لمعالجتها.

وشهد المهرجان في يومه الأول مشاركة واسعة من قِبل مزارعي ومنتجي الورد والبن والعسل، حيث أبدى عدد منهم سعادتهم بالمشاركة في المهرجان، مؤكدين أن مشاركتهم بالفعالية تهدف إلى التعريف بمنتجاتهم من البن والورد الطائفي والعسل بشكل خاص، والعمل على تسويقها بالشكل الأمثل، لافتين النظر في الوقت ذاته إلى أن دخول المتاجر الإلكترونية أسهم في زيادة الطلب على منتجات المزارعين.

بدورها، وجهت الوزارة الدعوة للجميع لزيارة المهرجان ابتداءً من اليوم الثلاثاء حتى يوم الخميس المقبل الموافق 31/ 3 /2022م ، من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.