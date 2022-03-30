شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الفاكهة فى الأسواق اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الفاكهة تباينا ملحوظًا، حيث بلغ سعر البرتقال السكرى من 2.5 إلى 4 جنيهات، والبرتقال أبو سرة من 2.5 إلى 3.5 جنيه، واليوسفى 2.5 إلى 6 جنيهات، والعنب المستورد 30 جنيهًا للأسود، والتفاح الأمريكى والإيطالى 19 إلى 23 جنيهًا، والبرتقال البلدي 2 إلى 3.5 جنيه.

وبلغ سعر التفاح الجولدن 16 إلى 20 جنيها، والتفاح السورى واللبنانى 12 إلى 18 جنيها، والبلح السيوى 20 إلي 25 جنيها، بلح تلاجة 5 إلى 9 جنيهات، والبلح البريمى 13 إلى 23 جنيها، بلح غزال 14 إلى 26 جنيهًا.

وفي سياق آخر، تراوح سعر الطماطم بين 2.5 إلى 4.75 جنيه فى سوق الجملة بزيادة 25 قرشًا، والبطاطس 2.50 إلى 4.50 جنيه، فيما تراجع البصل ليتراوح 1.5 إلى 2.25 جنيه بتراجع 50 قرشًا، والكوسة 4 إلى 5 جنيهات بتراجع 2 جنيه، والفاصوليا 12 إلى 18 جنيها بتراجع 3 جنيهات.

ووفق الموقع الرسمى لسوق العبور، بلغ سعر الفلفل الألوان 12 إلى 15 جنيهًا، والملوخية 4 إلى 7 جنيهات، والخيار البلدى 4 لـ 5 جنيه، السبانخ 3 إلى 4 جنيهات، والبسلة من 5 إلى 7 جنيهات، والقلقاس 3 إلى 6 جنيهات، الفلفل الرومي من 9 إلى 11 جنيهًا، والثوم من 4 إلى 5.5 جنيه.