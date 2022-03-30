شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ارتفعت الصادرات المصرية 47.9% إلى المملكة المتحدة عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الصادرات المصرية إلى المملكة المتحدة وفقا لما يلى:

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للمملكة المتحدة مسجلة 1.2 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 788.5 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 47.9%.

بلغت قيمة الواردات المصرية من المملكة المتحدة 1.7 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 18%.

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة لتصل إلى 2.8 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 28.8%.

بلغت قيمة استثمارات المملكة المتحدة في مصر 470.9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022 مقابل 477.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 1.3%.

سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالمملكة المتحدة 489.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 365.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 33.9%.

بلغت قيمة تحويلات البريطانيين العاملين في مصر 71 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 57.7 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 23%.