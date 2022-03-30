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خالد جمعة: تنفيذ مشروعات بـ3 مليارات جنيه أهمها مرافق مبادرة حياة كريمة

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القاهرة - سامية سيد - تواصل شركات قطاع الأعمال العام، تحقيق معدلات تنفيذ عالية فى مشروعات حياه كريمة، بجانب بقية المشروعات المكلفة الشركات بتنفيذها في المرافق العامة والطرق والكبارى والمبانى الخدمية وقطاع المقاولات عموما .

وكشف المحاسب خالد جمعة محمود، العضو المنتدب للشؤن المالية والإدارية بشركة العبد العامة ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن مشروع حياة كريمة توليه الشركة اهتماما كبيرا ، حيث تحرص علي تنفيذ كافة المشروعات بعشرات القرى وفق جداول التنفيذ ، لافتا لأهمية مشروعات حياة كريمة ودورها في دعم ما يقارب 60 مليون مواطن في كل المحافظات .

 

أوضح خالد جمعة ل" الخليج 365" أن حجم الأعمال زاد بنسبة 23‎%‎ حيث بلغ نحو 2.92 مليار جنيه العام المالى الماضى ، مقارنة ب 2.38 مليار جنيه عام 2020 علاوة على هذا انعكس علي تحقيق 177 مليون جنيه أرباح مقارنة ب 44 مليون جنيه ، بجانب تطور اجمالى الاستثمارات بنسبة 158‎%‎ ، حيث بلغت 376 مليون جنيه في عام 2021 ، مقابل 238 مليون جنيه عام 2020 .

 

أضاف أن مشروعات حياة كريمة انعشت الشركات وزادت حجم الأعمال ، مما نشط مختلف القطاعات الإنتاجية سواء فى شركة العبد ، أو فى الشركات الشقيقة وفق توجيهات المهندس هشام أبو العطا العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للقابضة للتشييد والتعمير الداعم للشركات التابعة.

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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