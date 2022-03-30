شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تحظر شراء جمال محجوب بسهم "الإسماعيلية للتطوير" لحين انتهاء التحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 560 لسنة 2022، بشأن إيقاف استفادة العميل جمال محمود عبد اللطيف محجوب احترازيًا من التعامل (شراء) على الورقة المالية الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، لحين انتهاء فترة التحقيقات بالهيئة، وبما لا يجاوز 3 أشهر، وحظرت على شركات السمسرة في الأوراق المالية تنفيذ أي أمر شراء صادر من العميل على هذه الورقة المالية.

كما أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 559 لسنة 2022، بشأن إيقاف استفادة شركة مكة للتنمية السياحة والمشروعات العمرانية احترازيًا من التعامل (شراء) على الورقة المالية اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، لحين انتهاء فترة التحقيقات بالهيئة، وبما لا يجاوز 3 أشهر، وحظرت على شركات السمسرة في الأوراق المالية تنفيذ أي أمر شراء صادر من العميل على هذه الورقة المالية.