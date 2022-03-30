شكرا لقرائتكم خبر عن مسجلا 48.4 %.. ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك بالاقتصاد السعودي لأعلى مستوياته والان نبدء بالتفاصيل
وقال الشريك الإداري لدى الشركة المالكة لمنصة ذكاء المستهلكين العرب المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بول كيلي: يبدو أن المستهلكين السعوديين متفائلون بشأن تجنب أي تداعيات من الصراع الجيوسياسي الحالي، بينما يظلون واثقين من قدرة الحكومة السعودية على السيطرة على التضخم، وبالتالي تلاشى قلقهم بشأن تأثير ذلك.
وأرجع انخفاض معنويات المستهلكين في التوظيف بشكل هامشي بنسبة 0.1 ٪، إلى ركود السوق نسبيا، موضحا أن قراءتها في النهاية بقيت ثابتة، وفي منطقة الإيجابية الصافية العالية عند 84.3 ٪.
ووفقا للدراسة، فإن منطقة الخليج انتعشت لتشهد ارتفاع صافي ثقة المستهلك بنسبة 0.7 ٪ في شهر فبراير، لتصل إلى 58.1 ٪ بعدما كانت 57.4 ٪ في شهر يناير، فيما تعززت الثقة في الأعمال التجارية بقوة وارتفعت بنسبة 1.3 ٪ مع تلاشي المخاوف بشأن السياسات الإقليمية والاقتصادات العالمية والصراعات الاجتماعية والسياسية، إذ سجلت معنويات التوظيف زيادة على أساس شهري بنسبة 2.9 ٪، استمرارا للحالة الإيجابية.