شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبر للتمويل» تقدم منتجات تمويلية بـ 5.3 مليون دولار للمستفيدين من البرنامج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد المؤتمر العالمي لريادة الأعمال (GEC) الذي يقام حاليا في مدينة الرياض، تحت رعاية كريمة من سمو ولي العهد - يحفظه الله - ويحظى بمتابعة وحضور عالمي كبير؛ توقيع اتفاقية شراكة مميزة بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» وشركة الجبر للتمويل، تقوم من خلاله الشركة بتقديم منتجات تمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 5.3 مليون دولار، كأول جهة تمويلية في المملكة تبرم اتفاقا مع «منشآت» لدعم برنامج «جدير» لتحفيز المنشآت الذي أطلقته الهيئة، وتمت مراسم التوقيع بين نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة محمد المالكي وعضو مجلس إدارة شركة الجبر للتمويل محمد الجبر.

وعن هذه الاتفاقية أثنى محمد الجبر على الدور الهام الذي تقوم به الهيئة في دعم القطاع الخاص، والذي يُعد أحد ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠، وأضاف: «المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي ركيزة أساسية لأي اقتصاد قوي ومتكامل، ولا يسعنا ونحن نرى هذا الدعم والاهتمام المتصاعد من قِبَل قيادة المملكة -يحفظها الله - بهذا القطاع إلا أن نفخر بكوننا أحد المكونات الفاعلة في هذا الحراك، وتُعدُّ هذه الاتفاقية التي تم توقيعها أمس في هذا الحدث الاقتصادي العالمي تتويجا لمشاركات الشركة السابقة والمستمرة مع منشآت». مؤكدا إيمان مجلس إدارة الجبر للتمويل وجهازها التنفيذي بهذه الشراكات النوعية؛ لكونها أحد الأهداف الإستراتيجية للشركة منذ تأسيسها.

يُذكر أن شركة الجبر للتمويل إحدى الشركات الرائدة في المملكة والتي تتميز بمنتجاتها التمويلية المرنة والمتوافقة مع الأنظمة والضوابط الشرعية..