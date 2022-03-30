شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: مبادرة "هى لمستقبل رقمى" تستهدف تدريب 8 آلاف سيدة بنهاية عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يمثلان أولوية لدى الدولة المصرية، حيث عملت الحكومة على اصدار العديد من الإجراءات التشريعية والمؤسسية الداعمة لتمكين المرأة وحرص القيادة السياسية على ذلك، حيث تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً"،

وتولى الدولة المصرية إهتماماً أن يرتبط بناء قدرات المرأة بجهود ومبادرات التحول الرقمي، ومن ثَمَ، تم تدريب نحو ألف سيدة فى المرحلة الأولى التى تستهدف الوزارات من مبادرة "هى لمستقبل رقمي"، وذك لتدريبهن على مبادئ استخدم الحاسب الآلي، ويستهدف البرنامج تدريب 8 آلاف سيدة بنهاية عام 2022 ،حسبما اكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتقديرًا لدور المرأة المصرية وسعيًا لزيادة فرص مشاركتها فى الوظائف الحكومية وتمكينها، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى عيد المرأة المصرية فى شهر مارس 2022، وبعد موافقة رئيس الجمهورية، "جائزة مصر للتميز الحكومى لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة" كفئة خاصة من فئات التميز المؤسسي، حيث بلغت نسبة الإناث الفائزات بجائزة التميز الحكومى بفئاتها المختلفة نحو 30% من إجمالى الفائزين.