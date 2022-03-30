شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقود صناعة الأسمدة حلم الـ100 مليار دولار صادرات سنوية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتل مصر المرتبة الخامسة المنتجة والمصدرة للأسمدة على مستوى دول العالم، مما يفتح المجال لها لاحتلال مكانة أفضل جراء توقف بعض مصانع أوروبا عن الانتاج لارتفاع سعر الغاز وعدم توفره بشكل كاف، جراء الحرب الروسية الاوكرانية وتداعياتها علي الاقتصاد العالمى.. تعرف على التفاصيل فى 7 نقاط وآليات قيادة قطاع الاسمدة لزيادة الصادرات ل 100 مليار دولا سنويا .

1- الأسمدة من أكثر المنتجات طلبا فى العالم وفى زيادة سنوية مستمرة.

2- تحتل مصر مكانة متميزة بين الدول المتاحة والمصدرة للأسمدة في الخمس دول الأولى.

3- تبلغ صادرات مصر من الأسمدة نحو 6 مليارات دولار .

4- التوقعات تشير لزيادة قيمة الصادرات تزامنا مع الارتفاع في الأسعار العالمية وتوقف بعض مصانع اوروبا.

5- ‬تخفيف قيود التصدير تساهم في زيادة الصادرات ل 10 مليارات دولار .

6- التوسع في الصناعة محليا وتدشين المصانع الجديدة يزيد الصادرات ل20 مليار دولار خلال 3 سنوات.

7- البدء في دراسة أسواق جديدة لضمان تسويق المنتج الفائض عن احتياجات السوق المحلي.