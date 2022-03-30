المصرية للسبائك الحديدية توافق علي تعديل نظامها وفق القانون 185 لسنة 2020

ليتوافق مع التعديلات الواردة بالقانون 185 لسنة 2020 وتعديلات اللائحـة التنفيذيـ ة ، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (948 (لسنة 2021 وذلـك علـى النحـو التالى :

المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل

غرض الشركة :

١ -إنتاج وتسويق وتوزيع واستيراد وتـصدير

الفيروسيليكون وغيرها من السبائك الحديدية ،ومنتجات أفران الاختزال الكهربائية و كذلك اســتغلال محــاجر ومنــاجم الخامــات

المستخدمة فى تصنيع منتجاتها .

٢ -المشاركة فى تأسيس الشركات أو المساهمة فيها فى المجالات الاستثمارية المختلفة .

مادة 3

غرض الشركة بعد التعديل :

١ -إنتاج وتسويق وتوزيع واستيراد وتصدير

الفيروسـيليكون وغيرهـا مـن الـسبائك

الحديديــة ومنتجــات أفــران الاختــزال

الكهربائية وكذلك استغلال محاجر ومناجم

الخامات المستخدمة فى تصنيع منتجاتها .

٢ -المــشاركة فــى تأســيس الــشركات

أو المساهمة فيها فى المجالات الاستثمارية المختلفة .

ولا يجوز للشركة المساهمة فى إنشاء شركات أو المــشاركة فيهــا إلا بموافقــة الجمعيــة العامة للشركة .

مادة 10

تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التـصرف كتابـة فى سجل خاص لدى الشركة يطلق عليه سـجل نقل ملكية الأسهم ، وذلك بعد تقديم إقرار موقع

عليه من المتنازل والمتنازل إليه بمراعاة الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية وللشركة

مادة 10 بعد التعديل تحفظ أسهم الشركة مركزيا لـدى إحـدى الشركات المرخص لها قانونًا بمزاولة نـشاط الحفظ المركزى وفقًا لقانون الإيـداع والقيـد المركزى للأوراق والأدوات المالية الـصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ ولائحته التنفيذية

الحق فى أن تطلـب التـصديق علـى توقيـع الطرفين بإثبات أهليتهما بالطرق القانونية . ويظل المكتتبـون الأصـليون والمتنـازلون المتعاقبون مسئولين بالتضامن فيما بينهم ، ومـع من تنازلوا إليهم عن المبالغ المتبقية من الأسهم المتنازل عنها إلى أن يتم سداد قيمة الأسهم وفى جميع الأحوال ينقضى التضامن بانقضاء سنتين من تاريخ إثبات التنازل فى السجل المشار إليـه ، ويوقع اثنان من أعضاء مجلـس الإدارة علـى الشهادات المثبتة لقيد الأسهم الاسمية فى سجل

نقل الملكية وبالنسبة لأيلولة الأسهم إلى الغيـر بـالإرث أو الوصـية يجـب علـى الـوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكيـة فـى السجل المشار إليه .

وإذا كان نقل ملكية الورقـة المالية تنفيذًا لحكم نهـائى جـرى القيـد فـى السجلات على مقتضى هذا الحكم ، وذلك كلـه بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك .

وفى جميع الأحوال يؤشر على السهم بما يفيد نقل الملكية باسم من انتقلت إليه .

ومع مراعاة أحكام قـانون شـركات قطـاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تنتقل ملكيـة الأسـهم المقيدة ببورصة الأوراق الماليـة بإتمـام قيـد تداولها بالبورصة بالوسـائل المعـدة لـذلك ، أما ملكية الأسهم الاسمية غير المقيدة ببورصة الأوراق الماليـة فيـتم نقلهـا وفقًـا للقواعـد الإجراءات المنظمة ببورصة الأوراق المالية فى هذا الشأن ، على أن تقوم الشركة بإثبـات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إخطارها من بورصة الأوراق المالية بما يفيد انتقال ملكية الأوراق المالية .

وفى جميع الأحوال وحتى استكمال إجراءات إيداع أسهم الشركة لـدى إحـدى ا لـشركات المرخص لها مزاولة نشاط الحفـظ المركـزى ،يكون نقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابـة فى سجل خاص لدى الشركة يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم وذلك بعد تقديم إقرار موقـع عليه من المتنازل والمتنـازل إليـه بمراعـاة

الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية ،وللشركة الحق فى أن تطلب التـصديق علـى توقيع الطرفين لإثبات أهليتهما بالطرق القانونية .

ويظل المكتتبـون الأصـليون والمتنـازلون المتعاقبون مسئولين بالتضامن فيما بينهم ومـع من تنازلو ا إليهم عن المبالغ المتبقية من الأسهم

المتنازل عنها إلى أن يتم سداد قيمة الأسـهم ، وفى جميع الأحوال ينقضى التضامن بانقـضاء سنتين من تاريخ إثبات التنـازل.

كما وافقت الشركة علي تعديلات القانون كلها .