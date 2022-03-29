شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» ترتفع بفضل آمال في قدرة روسيا وأوكرانيا على حل الصراع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء، مع تحقيق المؤشرين داو جونز وستاندرد اند بورز مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، وسط تفاؤل بإحراز تقدم صوب اتفاق لحل الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وتعهدت روسيا بخفض العمليات العسكرية حول كييف وشمال أوكرانيا، بينما اقترحت أوكرانيا تبني وضع محايد، وهو أول علامة على التقدم نحو السلام منذ أسابيع.

وتراجعت أسعار النفط والسلع الأخرى، مما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن ارتفاع التضخم ومسار السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي بدأ في رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع ستاندرد اند بورز 500 بواقع 56.13 نقطة أو 1.22 في المئة ليغلق عند 4631.13 نقطة، في حين ارتفع ناسداك المجمع 266.38 نقطة أو 1.86 في المئة إلى 14621.28 نقطة. وصعد كذلك داو جونز الصناعي 335.67 نقطة أو 0.96 في المئة إلى 35291.56 نقطة.