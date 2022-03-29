شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع باستثناء هبوط قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.53% خاسرًا 73.07 نقطة ليغلق عند مستوى 13638.79 نقطة، وتصدر البورصات المرتفعة المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.88% رابحًا 30.86 نقطة ليغلق عند مستوى 3515.24 نقطة، أعقبه المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.736% رابحًا 72.32 نقطة ليغلق عند مستوى 9901.67 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.29% رابحًا 37.25 نقطة ليغلق عند مستوى 13101.36 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.43% خاسرًا 108.97 نقطة ليغلق عند مستوى 25026.87 نقطة، وبلغ حجم التداول 235.2 مليون سهم بقيمة 9.98 مليار ريال.

وصعد 13 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها التأمين بنسبة 2%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.97%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.32%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.82%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.67%، ثم قطاعات المواد الأساسية وتجزئة السلع الكمالية والبنوك والإعلام والترفيه بنسبة 0.49%، 0.46%، 0.43%، 0.41%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الاستثمار والتمويل والسلع الرأسمالية بنسبة 0.52%، 0.51%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.36%.

وقفز 132 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أماك" بنسبة 30%، ثم سهم "بروج للتأمين" بنسبة 7.07%، ثم سهم "العالمية" بنسبة 5.72%، وتراجع 76 سهمًا على رأسها سهم "دار الأركان" بنسبة 4.29%، ثم سهم "الخزف السعودي" بنسبة 2.68%، ثم سهم "التصنيع" بنسبة 2.41%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 541.1 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيوقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.88% رابحًا 30.86 نقطة ليغلق عند مستوى 3515.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 310.7 مليون سهم محققة ما قيمته 765.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 8823 صفقة لعدد 26 سهمًا.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 1.92%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.50%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.49%، ثم قطاعي الخدمات والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.82%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.35%، فيما تراجعت قطاعي السلع والاتصالات بنسبة 2.59%، 0.74%، على التوالي.

وارتفع 19 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 10.66%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 7.62%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 4.28%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 1.20%، وتصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 37.2 مليون ورقة بقيمة 221.2 مليون درهم.





بورصة أبو ظبيوزاد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.736% رابحًا 72.32 نقطة ليغلق عند مستوى 9901.67 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.794 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 436.5 مليون سهم، بقيمة 1.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 10.5 ألف صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 1.61%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.48%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.27%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.59%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.21%.

وارتفع 25 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 14.92%، ثم سهم "شركة فودكو القابضة" بنسبة 7.58%، ثم سهم "شركة منازل" بنسبة 6.68%، وتراجع 21 سهمًا على رأسها سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 5.47%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 5.36%، ثم سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة" بنسبة 4.65%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 329.8 مليون درهم.





بورصة البحرينوارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.15% رابحًا 3.13 نقطة ليغلق عند مستوى 2078.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.7 مليون سهم بقيمة 728.8 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة نمو 120.25% مدفوعًا بارتفاع سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 4.64%، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 7.54% مدفوعًا بارتفاع سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.31%.

وصعد قطاع المال بنسبة نمو 2.89% مدفوعًا بصعود سهمي إنوفست، بنك السلام بنسبة 2.17%، 1.09%، على التوالي، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 91.88% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.3%.





بورصة الكويتكما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% رابحًا 3.71 نقطة ليغلق عند مستوى 8128.05 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% خاسرًا 1.51 نقطة ليغلق عند مستوى 9035.55 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27% رابحًا 16.68 نقطة ليغلق عند مستوى 6253.03 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.42% رابحًا 27.25 نقطة ليغلق عند مستوى 6585.69 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 187.3 مليون سهم بقيمة 49.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.9 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 5.26%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.37%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.79%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.77%، ثم قطاعي البنوك والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.06%، 0.04%، على التوالي، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.87%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.04%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.46%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.26%.





بورصة قطرفيما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.53% خاسرًا 73.07 نقطة ليغلق عند مستوى 13638.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 252.4 مليون سهم بقيمة 805.4 مليون ريال عبر تنفيذ 18.3 ألف صفقة، وتراجع 28 سهمًا، وارتفع 18 سهمًا، واستقرت 3 أسهم.

وانخفضت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الصناعات بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.19%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.47%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%، فيما ارتفعت قطاعا البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.89%، ثم قطاعي النقل والتأمين بنسبة 0.24%، على التوالي.