شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 29-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 29-3-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد هبوط دام 3 جلسات، مدفوعًا بالإعلان عن ضخ استثمارات عربية في مصر، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.180 مليار جنيه.



إيقاف تداول 5 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ أم بي للهندسة، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، الدولية للأسمدة والكيماويات، سماد مصر (ايجيفرت)، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات. إيقاف تداول 5 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ أم بي للهندسة، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، الدولية للأسمدة والكيماويات، سماد مصر (ايجيفرت)، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تربح 6.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد هبوط دام 3 جلسات، مدفوعًا بالإعلان عن ضخ استثمارات عربية في مصر، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.180 مليار جنيه. البورصة تربح 6.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد هبوط دام 3 جلسات، مدفوعًا بالإعلان عن ضخ استثمارات عربية في مصر، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.180 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 246.6 مليون ورقة مالية بقيمة 967 مليون جنيه، عبر تنفيذ 35.1 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.5%، والعرب على 10.49% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.42% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.57%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 29.9 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 115.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 14.97 مليون جنيه، 112.9 مليون جنيه، 22.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.36%، ليغلق عند مستوى 11393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 1942 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 13847 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 4499 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1928 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2918 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 4751 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1158 نقطة.

وصعدت أسهم 98 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 31 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة. تعاملات الداخليينأعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لعدد 3 ملايين سهم بقيمة 18.3 مليون جنيه. تعاملات الداخليينأعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لعدد 3 ملايين سهم بقيمة 18.3 مليون جنيه.

وأعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقة على أسهم شركة أوراسكوم للتنمية مصر، المصدرة لعدد 219.1 ألف سهم بقيمة إجمالية 219.1 ألف جنيه، في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك 3.95 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 50 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركتي مستشفى النزهة الدولي، مستشفى كليوباترا 3450 سهم، 635 ألف سهم.

أسهم خزينةأعلنت 5 شركات وهم أسيك للتعدين-أسكوم، مجموعة مستشفيات كليوباترا، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ابن سينا فارما، راية القابضة للاستثمارات المالية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، واشترت الأولى 289.9 ألف سهم تمثل نسبة 0.52% من رأسمال الشركة، والثانية 2.9 مليون سهم، والثالثة 500 ألف سهم، والرابعة 47.5 ألف سهم، والخامسة 230 ألف سهم.





نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة جدوى للتنمية الصناعية، إيرادات بلغت 1.2 مليار جنيه، وسجلت صافي ربح قدره 104 مليون جنيه بعد خصم حقوق الأقلية، وبلغ إجمالي الأصول 7.1 مليار جنيه في نهاية العام الماضي.

وحققت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، إيرادات بلغت 1.6 مليار جنيه، وسجلت صافي ربح قدره 359 مليون جنيه، وبلغ إجمالي الأصول 25.7 مليار جنيه في نهاية العام الماضي، وسجل إجمالي حقوق الملكية مبلغ 9.9 مليار جنيه.

وحققت الشركة العربية لحليج الأقطان، إيرادات بلغت 533.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021 مقابل 563.7 مليون جنيه خلال عام 2020 بنسبة انخفاض 5%، وبلغ صافي الربح 26.3 مليون جنيه مقارنة مع 692 ألف جنيه بنسبة نمو 3707%.





أرابيا انفستمنتس قالت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، إنه صدر حكم محكمة الاستئناف بخصوص الدعوى المقامة من شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات ضد شركة بيجو أوتوموبيل بتاريخ 28 مارس الجاري، بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة.





الملتقى قالت شركة الملتقى العربي للاستثمارات، إنه تم توقيع عقد تمويل مساند بين الشركة وشركة التوفيق للتأجير التمويلي بمبلغ 60 مليون جنيه، تدعيمًا للقاعدة الرأسمالية لشركة التوفيق، وذلك بناءً على موافقة الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى، منوهةً إلى أن نسبة مساهمة شركة الملتقى في شركة التوفيق 68.4% من إجمالي أسهم الشركة. انكوليسقالت الشركة الدولية للتأجير التمويلي-انكوليس، إنه تمت الإحاطة مجلس الإدارة بهيكل المساهمين الحالي بعد بيع حصة المال العام وحصة ورثة عباس زكي، وتعيين شركة بالم هيلز عضوًا بمجلس الإدارة، ولم يتم تسمية ممثلها بعد.