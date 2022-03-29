شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تخصص 200 مليون يورو لدول المغرب العربى لمساعدتها فى مشكلة نقص الحبوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص 200 مليون يورو لدول المغرب العربي لمساعدتها في مشكلة نقص الحبوب التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن رئيس الوفد الأوكراني في المفاوضات الجارية مع روسيا، إحراز تقدم في المحادثات التي جرت اليوم مع الوفد الروسي لحل النزاع مع روسيا، متابعا: "نتائج المحادثات تتيح عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي".

وقال الوفد الأوكراني، إن بلاده ستوافق على وضع الحياد بشرط وجود ضمانات أمنية، كاشفا عن إجراء استفتاء عام بشأن أي اتفاق مع روسيا.

وأضاف: المحادثات مع الجانب الروسي ستتواصل خلال الفترة المقبلة، مؤكدا عدم التوقيع على أي اتفاقات مع روسيا حتى الآن.

وأشار الوفد الأوكراني، إلى أن المحادثات مع الجانب الروسي ستتواصل خلال الفترة المقبلة، معلقا: سنوقع اتفاقا بشأن الحدود التي يجب أن نحقق الأمن داخلها وهو ما نعمل عليه الآن".

وشدد على أن بلاده لن تنضم للناتو، مضيفا: "لن يكون هناك جنود أجانب في قواعدنا العسكرية"، جاء ذلك نقلا عن تقارير إعلامية.