شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة صندوق النقد: لم نكن نتوقع الحرب وأسسنا غرفة إدارة أزمة فور اندلاعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا؛ خلال مشاركتها فى القمة العالمية للحكومات؛ لدينا طلبات كثيرة من عدة دول تطلب دعم الصندوق وكثير من الدول تحتاج لإعادة الهيكلة.



مديرة صندوق النقد الدولى

وأضافت أن الاولوية لدينا هي أن نحدد الدول المعرضة للمخاطر وفور اندلاع الحرب أسسنا غرفة أزمة داخل الصندوق لمساعدة تلك الدول المعرضة للمخاطر.

وشددت كريستالينا على ضرورة إنهاء الحرب من أجل اقتصاد العالم، فقد بلغ التصخم ٧٪؜ حتى الآن ؛ ولابد من إيقاف هذا النزيف فى الخسائر.

وأشارت إلى صعوبة الوضع فى أوكرانيا خاصة بالنسبة للأطفال وقالت: "حفيدتى عمرها ١١ سنة طلبت منى إجابة عن سؤال لماذا يموت الأطفال فى أوكرانيا؟ ".