شكرا لقرائتكم خبر عن ‏‎المملكة والأردن توقعان عدة اتفاقيات في عدد من المجالات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - ترحيب مشترك بحجم التبادل التجاري المتزايد

- إيجاد الحلول العملية التي تواجه القطاع الخاص في البلدين

انعقدت في الأردن يومي 28-29 مارس أعمال اللجنة السعودية الأردنية المشتركة، وذلك في ظل التعاون المستمر بين البلدين في شتى المجالات.

وجاء ذلك بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الأردنية المشتركة المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

ورحب الجانبان بحجم التبادل التجاري المتزايد بين المملكة العربية السعودية والأردن من خلال إيجاد الحلول العملية التي تواجه القطاع الخاص في البلدين، وحث أصحاب الأعمال على تبادل المعلومات التجارية بالسوقين السعودي والأردني.

‏وأكدت اللجنة المشتركة على التعاون في كافة المجالات المشتركة، كما تم خلال الاجتماع توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة التي ستسهم في تحقيق أهداف اللجنة.

‏وتطرق اجتماع اللجنة إلى التعاون في مجال النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من خلال تبادل الخبرات والمعلومات بين البلدين في مجال السكك الحديدية.

‏وتناول الاجتماع التعاون في المجال الجمركي، بالإضافة إلى التعاون في مجال الشؤون البلدية والهندسية والمقاولات، ومجال الشؤون الإسلامية والثقافية والإعلام، ومجال التعليم، والتعاون في مجال التدريب التقني والمهني باستمرار العمل في برنامج التعاون الموقع بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة ومؤسسة التدريب المهني في الأردن.

‏وناقشت اللجنة المشتركة السعودية الأردنية التعاون في مجال السياحة والتراث الوطني بتبادل الخبرات في مجال السفن السياحية بتحفيز السياحة البينية للزوار الدوليين بين البلدين.

‏ودعا الجانبان لإقامة مشاريع ذات قيمة مضافة مشتركة في البلدين لاستغلال الميزة التنافسية لكل دولة والاستفادة من المزايا والامتيازات الموجودة في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري.