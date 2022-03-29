شكرا لقرائتكم خبر عن 50 متخصصا عالميا في مؤتمر التميز التشغيلي والان نبدء بالتفاصيل
وتضمن المؤتمر 7 جلسات و4 ورش عمل وحلقتي نقاش، بمشاركة أكثر من 50 متحدثا لعدة محاور، من أبرزها: أفضل الممارسات المحلية والإقليمية في أساليب التشغيل وإدارة منشآت الطاقة والمنشآت المنتجة للمياه، وفرص الاستثمار المحتملة، والتوجهات البحثية وإمكانية الاستثمار بها محليا ودوليا.
وتزامت مع المؤتمر عدة ورش عمل، أبرزها: (إستراتيجيات ومعايير التميز التشغيلي)، يحاضرها مستشار إدارة الجودة والتميز التشغيلي في أرامكو، د. أحمد الجبر، بمشاركة وحضور عدة متدربين من الجهات الحكومية والخاصة، وتناولت الورشة العديد من المحاور لتحقيق التميز والمحافظة عليه عن طريق رفع معايير الأداء من خلال التحسين المستمر لإجراءات أعمال الشركات وأنظمتها وسياساتها.
وناقشت الورشة كيفية تنفيذ إطار عمل التميز التشغيلي بجميع الإدارات على مستوى الشركات، من بلوغ مستويات رائدة في الكفاءة والموثوقية والسلامة.