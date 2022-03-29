شكرا لقرائتكم خبر عن 50 متخصصا عالميا في مؤتمر التميز التشغيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك نحو 50 متخصصا عالميا في مؤتمر التميز التشغيلي الدولي الذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في دورته الأولى تحت شعار (نحو ريادة عالمية في التميز التشغيلي)، في الفترة من 27-29 مارس، بهدف تبادل الخبرات المعرفية وتجويد الممارسات التشغيلية في المنشآت الصناعية والخدمية، فيما ناقش المؤتمر أبرز التجارب الناجحة في تحقيق التميز التشغيلي، إضافة إلى استعراض دور الثورة الصناعية الرابعة في تميز المنشآت وتعزيز الاستدامة المالية والتنافسية العالمية.

وتضمن المؤتمر 7 جلسات و4 ورش عمل وحلقتي نقاش، بمشاركة أكثر من 50 متحدثا لعدة محاور، من أبرزها: أفضل الممارسات المحلية والإقليمية في أساليب التشغيل وإدارة منشآت الطاقة والمنشآت المنتجة للمياه، وفرص الاستثمار المحتملة، والتوجهات البحثية وإمكانية الاستثمار بها محليا ودوليا.

وتزامت مع المؤتمر عدة ورش عمل، أبرزها: (إستراتيجيات ومعايير التميز التشغيلي)، يحاضرها مستشار إدارة الجودة والتميز التشغيلي في أرامكو، د. أحمد الجبر، بمشاركة وحضور عدة متدربين من الجهات الحكومية والخاصة، وتناولت الورشة العديد من المحاور لتحقيق التميز والمحافظة عليه عن طريق رفع معايير الأداء من خلال التحسين المستمر لإجراءات أعمال الشركات وأنظمتها وسياساتها.

وناقشت الورشة كيفية تنفيذ إطار عمل التميز التشغيلي بجميع الإدارات على مستوى الشركات، من بلوغ مستويات رائدة في الكفاءة والموثوقية والسلامة.