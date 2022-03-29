شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 20 فرصة استثمارية في «بقيق» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الفرص الاستثمارية تأتي كمرحلة أولى وفق خطة الاستثمار للعام 2022م

- تعزيز مسيرة التنمية والخدمات في المحافظة

طرحت أمانة الشرقية 20 فرصـة استثمارية في محافظة بقيق، بهدف إبراز الملامح الاستثمارية وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والعمراني في المحافظة.

وأوضحت الأمانة إلى أن الفرص الاستثمارية تأتي كمرحلة أولى وفق خطة الاستثمار للعام 2022م؛ لتعزيز مسيرة التنمية والخدمات في المحافظة ودعم رواد الأعمال والمستثمرين وخلق فرص بيئية استثمارية جاذبة تسهم في التنمية الاقتصادية والسياحية والخدمية، مبينةً أنه ضمن الفرص الاستثمارية المطروحة قاعة أفراح بمساحة 10 آلاف متر مربع ومراكز تجارية ومطاعم وكافتيريات ومستودعات لأنشطة متنوعة.

ودعت الأمانة الراغبين بالتقدم للفرص المطروحة للاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات عبر تطبيق فرص أو التواصل مع إدارة تنمية الاستثمارات في بلدية محافظة بقيق.